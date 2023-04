Giovani, futuro e partecipazione: il confronto della Consulta degli Studenti (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUn confronto sul futuro dell’istruzione e sul ruolo degli Studenti nei processi di cambiamento si è tenuto questa mattina presso l’Auditorium “Giovanni Paolo II” del complesso De La Salle di Benevento. Ad organizzarlo è stata la Consulta Provinciale degli Studenti di Benevento, che ha inteso coinvolgere gli esponenti istituzionali per aprire un dibattito sull’importanza della partecipazione attiva dei Giovani nei processi decisionali e sull’importanza di formare cittadini consapevoli e pienamente capaci di contribuire alla vita politica e civile. Il dibattito è stato articolato su più panel, ciascuno dei quali orientato ad approfondire una specifica tematica riguardante il rapporto ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUnsuldell’istruzione e sul ruolonei processi di cambiamento si è tenuto questa mattina presso l’Auditorium “Giovanni Paolo II” del complesso De La Salle di Benevento. Ad organizzarlo è stata laProvincialedi Benevento, che ha inteso coinvolgere gli esponenti istituzionali per aprire un dibattito sull’importanzaattiva deinei processi decisionali e sull’importanza di formare cittadini consapevoli e pienamente capaci di contribuire alla vita politica e civile. Il dibattito è stato articolato su più panel, ciascuno dei quali orientato ad approfondire una specifica tematica riguardante il rapporto ...

