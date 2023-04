Giorgia Soleri, nuovo farmaco contro la vulvodinia: “Sono migliorata giorno dopo giorno” (Di sabato 15 aprile 2023) Giorgia Soleri ha sempre voluto condividere con i suoi follower i suoi problemi di salute per poter aiutare chi si trova nella sua stessa situazione e sensibilizzare su quanto vulvodinia ed endometriosi possano risultare invalidanti e condizionare la quotidianità. Questo è stato evidente anche nel corso della sua recente partecipazione a Pechino Express 2023, dove il dolore spesso risultava talmente forte da farla piangere, solo il sostegno della sua compagna d’avventura Federippi l’ha spinta a non mollare. Ora, però, dopo anni di lotta i primi miglioramenti sembrano finalmente esserci, proprio per questo lei non può che sentirsi sollevata. La poeta si è sottoposta a una visita ginecologica di controllo per avere aggiornamenti sulla sua vulvodinia, con un esito che è stato positivo. ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 15 aprile 2023)ha sempre voluto condividere con i suoi follower i suoi problemi di salute per poter aiutare chi si trova nella sua stessa situazione e sensibilizzare su quantoed endometriosi possano risultare invalidanti e condizionare la quotidianità. Questo è stato evidente anche nel corso della sua recente partecipazione a Pechino Express 2023, dove il dolore spesso risultava talmente forte da farla piangere, solo il sostegno della sua compagna d’avventura Federippi l’ha spinta a non mollare. Ora, però,anni di lotta i primi miglioramenti sembrano finalmente esserci, proprio per questo lei non può che sentirsi sollevata. La poeta si è sottoposta a una visita ginecologica dillo per avere aggiornamenti sulla sua, con un esito che è stato positivo. ...

