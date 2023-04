Giorgia Meloni, la sorella Arianna si sfoga: 'Contro di me gossip e veleno, ma ho le spalle larghe' (Di sabato 15 aprile 2023) Arianna Meloni , la sorella della premier Giorgia Meloni , non ha mandato giù le accuse sulla nomina di Giuseppina Di Foggia ad amministratore delegato di Terna . Secondo qualcuno, quest'ultima ... Leggi su leggo (Di sabato 15 aprile 2023), ladella premier, non ha mandato giù le accuse sulla nomina di Giuseppina Di Foggia ad amministratore delegato di Terna . Secondo qualcuno, quest'ultima ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Il Premier Giorgia Meloni scrisse a Maggio 2022 questo post su FB, rilanciando un video di miei pazienti messo in o… - welikeduel : Le domande scomode sull'aumento degli sbarchi nell'intervista impossibile di Alessio Marzilli alla Presidente Giorg… - ultimora_pol : Giorgia #Meloni ascoltata per oltre due ore dal Copasir in relazione all'evasione di Artem #Uss, l'uomo di affari r… - Ketti06875954 : RT @Barbarab1974FAN: In rapido allestimento presso la Sala Stampa del Senato una mostra commemorativa per celebrare la prima missione del P… - FraLauricella : Per Giorgia #Meloni è responsabilità di 'organi dello Stato che non dipendono dal Governo'. Spuntano invece gli err… -