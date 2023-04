Giorgia Meloni: "Caso Artem Uss grave, ci sono anomalie da chiarire" (Di sabato 15 aprile 2023) Evasione Artem Uss, il ministro Nordio dispone un'ispezione - VIDEO L'ispezione voluta da Nordio - Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine della missione in Etiopia, ha poi aggiunto: 'Credo che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 15 aprile 2023) EvasioneUss, il ministro Nordio dispone un'ispezione - VIDEO L'ispezione voluta da Nordio -, in un punto stampa a margine della missione in Etiopia, ha poi aggiunto: 'Credo che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Il Premier Giorgia Meloni scrisse a Maggio 2022 questo post su FB, rilanciando un video di miei pazienti messo in o… - ultimora_pol : Giorgia #Meloni ascoltata per oltre due ore dal Copasir in relazione all'evasione di Artem #Uss, l'uomo di affari r… - welikeduel : Le domande scomode sull'aumento degli sbarchi nell'intervista impossibile di Alessio Marzilli alla Presidente Giorg… - GiulianoMa31147 : @GiorgiaMeloni Differenza di comunicazione tra i tanti sinistri e Giorgia un mondo migliore brava Meloni e cerca di… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Perché Giorgia Meloni è andata in Etiopia -