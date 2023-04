Giorgia e la storia della destra: cos’è cambiato dal 1946 ad oggi. Tutte le tappe di una lunga “traversata” (Di sabato 15 aprile 2023) Pubblichiamo di seguito ampi stralci della prefazione di Annalisa Terranova al libro di A.Baldoni e F.Gennaccari “La traversata della destra” (Fergen) da poco uscito. Un volume che ripercorre in modo attento e puntuale le vicende della destra italiana e soprattutto ricostruisce tappa dopo tappa l’ascesa di Giorgia Meloni fino alla storica cerimonia della campanella che ha visto per la prima volta, in Italia, una donna protagonista “Siamo a un tornante della storia in cui tutto si capovolge”. Lo scrittore Giampiero Mughini, in una intervista a Libero (26 novembre 2022) ha definito così il quadro politico nazionale. E tale rivolgimento, frutto della volontà degli elettori italiani, si deve a una piccola ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 aprile 2023) Pubblichiamo di seguito ampi stralciprefazione di Annalisa Terranova al libro di A.Baldoni e F.Gennaccari “La” (Fergen) da poco uscito. Un volume che ripercorre in modo attento e puntuale le vicendeitaliana e soprattutto ricostruisce tappa dopo tappa l’ascesa diMeloni fino alla storica cerimoniacampanella che ha visto per la prima volta, in Italia, una donna protagonista “Siamo a un tornantein cui tutto si capovolge”. Lo scrittore Giampiero Mughini, in una intervista a Libero (26 novembre 2022) ha definito così il quadro politico nazionale. E tale rivolgimento, fruttovolontà degli elettori italiani, si deve a una piccola ...

