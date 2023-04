Giorgi-Hruncakova in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Italia-Slovacchia, BJK Cup 2023 (Di sabato 15 aprile 2023) Camila Giorgi affronterà Viktoria Kuzmova (coniugata Hruncakova) nel quarto match di singolare tra Italia e Slovacchia, match valido per le fasi preliminari della BJK Cup 2023. Il secondo match point per le azzurre, avanti 2-0 dopo la prima giornata ma con le padrone di casa che hanno accorciato le distanze grazie alla vittoria di Schmiedlova, ce l’avrà sulla racchetta la giocatrice marchigiana. Quest’ultima affronterà da favorita Hruncakova, che ieri ha lottato ma si è arresa in due set a Trevisan. In parità (1-1) i precedenti tra le due. SEGUI IL LIVE CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI E diretta La sfida tra Giorgi e Hurncakova andrà in scena oggi, sabato 15 aprile, come secondo match a partire dalle ore 12:00. La diretta ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Camilaaffronterà Viktoria Kuzmova (coniugata) nel quarto match di singolare tra, match valido per le fasi preliminari della BJK Cup. Il secondo match point per le azzurre, avanti 2-0 dopo la prima giornata ma con le padrone di casa che hanno accorciato le distanze grazie alla vittoria di Schmiedlova, ce l’avrà sulla racchetta la giocatrice marchigiana. Quest’ultima affronterà da favorita, che ieri ha lottato ma si è arresa in due set a Trevisan. In parità (1-1) i precedenti tra le due. SEGUI IL LIVE CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI ELa sfida trae Hurncakova andrà in scena, sabato 15 aprile, come secondo match a partire dalle ore 12:00. La...

