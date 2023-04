Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Tashkent 2023: Sofia Raffaeli d’oro nell’All-Around (Di sabato 15 aprile 2023) E’ un’altra splendida giornata per la Ginnastica italiana. Sofia Raffaeli trionfa nell’All-Around della World Cup di Ginnastica ritmica a Tashkent, in Uzbekistan. La Formica Atomica ha totalizzato sui quattro attrezzi il punteggio di 131.850, grazie al quale ha avuto la meglio sulla padrona di casa Takhmina Ikromova, argento con 126.250 punti, e sulla tedesca Margarita Kolosov, bronzo con 125.200 punti. Prestazioni straordinarie dell’azzurra con le clavette e con il nastro, dove ha ottenuto rispettivamente 32.050 e 31.950 punti entrambi, i migliori score d’attrezzo proprio come era già accaduto con cerchio e palla nella giornata di ieri. “Sono contenta della medaglia ma soprattutto perché gara dopo gara si vede che stiamo lavorando bene – ha detto la ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) E’ un’altra splendida giornata per laitaliana.trionfadella World Cup di, in Uzbekistan. La Formica Atomica ha totalizzato sui quattro attrezzi il punteggio di 131.850, grazie al quale ha avuto la meglio sulla padrona di casa Takhmina Ikromova, argento con 126.250 punti, e sulla tedesca Margarita Kolosov, bronzo con 125.200 punti. Prestazioni straordinarie dell’azzurra con le clavette e con il nastro, dove ha ottenuto rispettivamente 32.050 e 31.950 punti entrambi, i migliori score d’attrezzo proprio come era già accaduto con cerchio e palla nella giornata di ieri. “Sono contenta della medaglia ma soprattutto perché gara dopo gara si vede che stiamo lavorando bene – ha detto la ...

