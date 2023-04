Ginnastica: oro nelle parallele per Alice Amato agli europei in Turchia (Di sabato 15 aprile 2023) Medaglia d'oro per l'azzurra Alice Amato, nelle parallele, agli europei di Ginnastica artistica di Antalya in Turchia. E' la terza medaglia per l'atleta azzurra - dopo dopo l'argento a squadre e il bronzo nell'All around, che ieri ha dedicato alla pallavolista Julia Ituma morta a Istanbul Leggi su firenzepost (Di sabato 15 aprile 2023) Meda d'oro per l'azzurradiartistica di Antalya in. E' la terza meda per l'atleta azzurra - dopo dopo l'argento a squadre e il bronzo nell'All around, che ieri ha dedicato alla pallavolista Julia Ituma morta a Istanbul

