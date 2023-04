Ginnastica | Europei | oro di Alice D’Amato alle parallele

(Di sabato 15 aprile 2023)ha vinto la medaglia d’oro nelle parle aglidiartistica di Antalya. E’ la terza medaglia per l’atleta azzurra – dopo dopo l’argento a squadre e il bronzo nell’All around, che ieri ha dedicato alla pallavolista Julia Ituma morta a Istanbul – conquistata poco dopo il secondo posto della sorella Asia al volteggio. Per l’Italia è il quinto podio in questa edizione della rassegna continentale. La medaglia argento è stata conquistata dalla britannica Rebecca Downie, il bronzo dalla tedesca Elisabeth Seitz. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

