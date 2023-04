Ginnastica artistica | Marco Lodadio accarezza la medaglia agli Europei | 67 millesimi beffardi | il Cavaliere è tornato

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023)hato laanelli2023 di. Ildel Castello ha chiuso in quarta posizione sulla pedana di Antalya (Turchia), venendo premiato con il punteggio di 14.666 (6.3 il D Score e 8.366 per l’esecuzione). Il fuoriclasse romano, già capace di salire sul podio ai Mondiali in ben tre occasioni (argento nel 2019 e nel 2021, bronzo nel 2018), sperava di regalarsi una gioia in campo continentale per la seconda volta in carriera dopo l’argento di quattro anni fa. Il 31enne, che martedì ha festeggiato un antologico oro nella gara a squadre insiemealtri Moschettieri, è salito sull’attrezzo per secondo e ha interpretato ...