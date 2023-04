Ginnastica artistica, Europei 2023: startlist e ordini di rotazione Finale di specialità. Alice D’Amato e Marco Lodadio in pole (Di sabato 15 aprile 2023) Oggi sabato 15 aprile (a partire dalle ore 12.30) si disputano le prime Finali di specialità agli Europei 2023 di Ginnastica artistica. Ad Antalya (Turchia) si assegnano le prime medaglie sui singoli attrezzi, in palio ben cinque titoli: volteggio e parallele asimmetriche per le donne; corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini. Si preannuncia grande spettacolo in terra anatolica, dove i migliori otto atleti per specialità si contenderanno le medaglie.. Alice D’Amato è la grande favorita alle parallele asimmetriche e salirà per settima, proprio prima della tedesca Ellie Seitz: si rianimirà la sfida che lo scorso anno valse l’oro a Monaco, ma attenzione anche alla britannica Rebecca Downie (sale per quinta, subito dopo Giorgia Villa, ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Oggi sabato 15 aprile (a partire dalle ore 12.30) si disputano le prime Finali diaglidi. Ad Antalya (Turchia) si assegnano le prime medaglie sui singoli attrezzi, in palio ben cinque titoli: volteggio e parallele asimmetriche per le donne; corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini. Si preannuncia grande spettacolo in terra anatolica, dove i migliori otto atleti persi contenderanno le medaglie..è la grande favorita alle parallele asimmetriche e salirà per settima, proprio prima della tedesca Ellie Seitz: si rianimirà la sfida che lo scorso anno valse l’oro a Monaco, ma attenzione anche alla britannica Rebecca Downie (sale per quinta, subito dopo Giorgia Villa, ...

