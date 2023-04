Ginnastica artistica | Europei 2023 | Finali di Specialità | le gemelle D’Amato firmano le medaglie Podi e risultati

(Di sabato 15 aprile 2023) Ad Antalya (Turchia) si sono disputate le primediaglidi. Sulla pedana anatolica si sono assegnati i primi cinque titoli sui singoli attrezzi. L’Italia festeggia con una meravigliosa Alice, capace di trionfare alle parallele asimmetriche davanti alla britannica Rebecca Downie e alla tedesca Ellie Seitz. La 20enne genovese ha conquistato la medaglia d’oro sugli staggi dopo il bronzo del 2019 e l’argento del 2022, mettendosi al collo il terzo alloro in questa rassegna continentale dopo l’argento con la squadra e il bronzo nel concorso generale individuale. Pochi minuti prima era stata la sua gemella a salire sulo. Asiaha conquistato l’argento al volteggio, ad ...

