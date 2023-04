Giletti sospeso? Una feroce "vendetta": "Vento politico in poppa". Pare che... (Di sabato 15 aprile 2023) Cairo stoppa Giletti. All'improvviso, prima del tempo. Come un fulmine a ciel sereno scrosciato dal cielo dell'etere ai rulli delle agenzie nel primo pomeriggio di ieri. Così Non è l'Arena, dopo sei annidi puntuale presenza nelle serate domenicali di La7, è costretta a chiudere bottega e cedere il posto nel palinsesto. Con tanti ringraziamenti al conduttore che, ovviamente, «resta a disposizione della rete», precisa la nota ufficiale dell'editore. Il quale, chiaramente, ringrazia Giletti per l'impegno e la professionalità profusi ma evidentemente non sufficienti ad arrivare alla fine di questa turbolenta stagione politica e televisiva. Che al centro ha visto, proprio Non è l'Arena e il suo interprete principale. IL FILONE - In prima linea, anzi forse ancor prima della prima linea, specialmente nelle settimane appena precedenti l'arresto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Cairo stoppa. All'improvviso, prima del tempo. Come un fulmine a ciel sereno scrosciato dal cielo dell'etere ai rulli delle agenzie nel primo pomeriggio di ieri. Così Non è l'Arena, dopo sei annidi puntuale presenza nelle serate domenicali di La7, è costretta a chiudere bottega e cedere il posto nel palinsesto. Con tanti ringraziamenti al conduttore che, ovviamente, «resta a disposizione della rete», precisa la nota ufficiale dell'editore. Il quale, chiaramente, ringraziaper l'impegno e la professionalità profusi ma evidentemente non sufficienti ad arrivare alla fine di questa turbolenta stagione politica e televisiva. Che al centro ha visto, proprio Non è l'Arena e il suo interprete principale. IL FILONE - In prima linea, anzi forse ancor prima della prima linea, specialmente nelle settimane appena precedenti l'arresto ...

