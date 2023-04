Giletti e la foto mostrata da Baiardo "E' Berlusconi con Graviano nel '92" (Di sabato 15 aprile 2023) "C’è una foto scattata nella primavera del 1992 attorno alla quale ruota la nuova inchiesta della procura di Firenze. È un’immagine che metterebbe insieme la mafia stragista e la politica". Ne scrive oggi Repubblica, che spiega che "dell’esistenza di questa istantanea ha parlato ai pm toscani il giornalista Massimo Giletti e lo ha fatto pure, seppur intercettato Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 15 aprile 2023) "C’è unascattata nella primavera del 1992 attorno alla quale ruota la nuova inchiesta della procura di Firenze. È un’immagine che metterebbe insieme la mafia stragista e la politica". Ne scrive oggi Repubblica, che spiega che "dell’esistenza di questa istantanea ha parlato ai pm toscani il giornalista Massimoe lo ha fatto pure, seppur intercettato Segui su affaritaliani.it

