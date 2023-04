Giappone, ordigno al comizio. Illeso il premier. Arrestato il sospettato (Di sabato 15 aprile 2023) Torna la paura in Giappone a meno di un anno dall'attentato costato la vita all'ex premier Shinzo Abe durante la campagna elettorale. L'attacco di oggi all'attuale primo ministro Fumio Kishida ha ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 15 aprile 2023) Torna la paura ina meno di un anno dall'attentato costato la vita all'exShinzo Abe durante la campagna elettorale. L'attacco di oggi all'attuale primo ministro Fumio Kishida ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VinzDeCarlo1 : Marzo 2023:il Giappone ha rotto con gli alleati degli Stati Uniti, acquistando petrolio russo Aprile 2023 : Attent… - MGNapolitano : RT @Tg3web: Paura in Giappone per l'esplosione di una bomba fumogena durante un comizio del primo ministro Kishida. Non ci sono stati ferit… - Tg3web : Paura in Giappone per l'esplosione di una bomba fumogena durante un comizio del primo ministro Kishida. Non ci sono… - serenel14278447 : Giappone, ordigno al comizio: illeso il premier Kishida - interrisnews : #Giappone, ordigno esplosivo contro il premier #FumioKishida. La dinamica dell'attentato ricorda quello in cui fu u… -