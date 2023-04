Giappone, l’attentato al primo ministro Kishida: fumogeno durante il discorso – Il video (Di sabato 15 aprile 2023) Il primo ministro Giapponese Fumio Kishida è stato evacuato durante un discorso in pubblico nella città di Wakayama dopo che è stata udita un’esplosione, ma è rimasto illeso nell’incidente. Diversi media locali, tra cui l’agenzia di stampa Kyodo, riferiscono che contro il capo del governo di Tokyo sarebbe stato lanciato un fumogeno e non ci sono segni immediati di feriti o danni sulla scena dell’avvenimento. L’emittente nazionale Nhk sostiene che una persona è stata fermata, ma non ci sono conferme ufficiali immediate e la polizia locale non ha voluto commentare. Nhk ha trasmesso un filmato che mostra la polizia bloccare un individuo mentre la folla si disperde. April 15, 2023 su Open Leggi anche: Addio a Ryuichi Sakamoto: è morto a 71 anni il musicista ... Leggi su open.online (Di sabato 15 aprile 2023) Ilse Fumioè stato evacuatounin pubblico nella città di Wakayama dopo che è stata udita un’esplosione, ma è rimasto illeso nell’incidente. Diversi media locali, tra cui l’agenzia di stampa Kyodo, riferiscono che contro il capo del governo di Tokyo sarebbe stato lanciato une non ci sono segni immediati di feriti o danni sulla scena dell’avvenimento. L’emittente nazionale Nhk sostiene che una persona è stata fermata, ma non ci sono conferme ufficiali immediate e la polizia locale non ha voluto commentare. Nhk ha trasmesso un filmato che mostra la polizia bloccare un individuo mentre la folla si disperde. April 15, 2023 su Open Leggi anche: Addio a Ryuichi Sakamoto: è morto a 71 anni il musicista ...

