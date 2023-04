Giappone, esplosione al comizio di Kishida: il primo ministro si salva, arrestato l'attentatore (Di sabato 15 aprile 2023) Torna la paura in Giappone a meno di un anno dall'attentato dell'ex premier Shinzo Abe , avvenuto durante un comizio elettorale. Una dinamica che si è ripetuta nella città di Wakayama, nel sud ovest ... Leggi su leggo (Di sabato 15 aprile 2023) Torna la paura ina meno di un anno dall'attentato dell'ex premier Shinzo Abe , avvenuto durante unelettorale. Una dinamica che si è ripetuta nella città di Wakayama, nel sud ovest ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il premier giapponese Kishida è stato fatto evacuare d'urgenza dal luogo dove stava tenendo un discorso dopo un'esp… - MediasetTgcom24 : Giappone, esplosione nel corso di un evento: evacuato il premier Kishida #Giappone #Kishida #15aprile - frmango65 : Giappone: esplosione a evento, evacuato il premier Kishida - Asia - ANSA - GoodMorningIT : #Macron promulga la riforma delle pensioni, #Francia in piazza | #Migranti, stretta su sbarchi e permessi | Giappon… - LeSamoura3 : RT @italiagiappone: #Giappone, attentato contro #Kishida: primo ministro in salvo, l'esplosione non provoca feriti -