Giappone | esplosione ad un comizio del premier Kishida

La polizia giapponese ha arrestato un sospettato per l'di un ordigno avvenuta a un evento elettorale al porto giapponese di Saikazaki, nella prefettura di Wakayama, a cui stava per intervenire il premier Fumio Kishida. Alcuni filmati della ...... interrotta in mattinata dall'mentre si preparava a tenere un discorso nella parte ... Sebbene ilabbia il più basso tasso di criminalità tra i paesi sviluppati e l'uso di armi sia ...Insono state rafforzate le misure di sicurezza per il premier dopo l'assassinio dell'ex capo di governo Shinzo Abe, lo scorso luglio. Abe era stato colpito durante un comizio. Il programma ...

Giappone, esplosione nel corso di un evento elettorale: evacuato il premier Kishida TGCOM

Il capo dell'esecutivo, Fumio Kishida, che si trovava nei pressi del porto di Saikazaki, è stato messo al sicuro. Arrestata una persona ...Un ordigno è esploso davanti al premier Kishida, mentre stava per iniziare a parlare in un comizio. Tornano gli spettri dell’attentato contro Abe. Arrestato il sospetto attentatore ...