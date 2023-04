Giappone, bomba durante un comizio del primo ministro Kishida: arrestato un uomo (Di sabato 15 aprile 2023) Torna la paura in Giappone a meno di un anno dall’attentato dell’ex premier Shinzo Abe, avvenuto durante un comizio elettorale. Nella tarda mattinata di oggi, nella città di Wakayama, nel first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 15 aprile 2023) Torna la paura ina meno di un anno dall’attentato dell’ex premier Shinzo Abe, avvenutounelettorale. Nella tarda mattinata di oggi, nella città di Wakayama, nel first appeared on il manifesto.

