Giappone: attentato contro il primo ministro Kishida (Di sabato 15 aprile 2023) attentato contro il primo ministro del Giappone Fumio Kishida che fortunatamente è rimasto illeso. Secondo quanto riferito, un uomo avrebbe lanciato un ordigno artigianale contro il primo ministro attentato contro il primo ministro del Giappone Il primo ministero Giapponese Fumio Kishida è rimasto illeso dopo un attentato. Un ordigno artigianale, simile a un fumogeno, è Leggi su periodicodaily (Di sabato 15 aprile 2023)ildelFumioche fortunatamente è rimasto illeso. Secondo quanto riferito, un uomo avrebbe lanciato un ordigno artigianaleilildelIlministerose Fumioè rimasto illeso dopo un. Un ordigno artigianale, simile a un fumogeno, è

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Giappone, attentato contro il primo ministro Kishida: lui è in salvo. Fermato un uomo - repubblica : Giappone, attentato durante il comizio del primo ministro Kishida: lui è in salvo. Fermato un uomo - Corriere : Giappone, attentato contro Kishida, il Primo Ministro in salvo. Fermato un uomo - Ultron65 : RT @Radio1Rai: ??#Giappone Primo ministro #Kishida scampato a un attentato durante un comizio elettorale, in un porto della prefettura di Wa… - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Torna la paura in Giappone a meno di un anno dall'attentato all’ex premier Abe. Il primo ministro Kishida è stato fatt… -