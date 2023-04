Giappone, attentato contro il primo ministro Fumio Kishida durante un comizio (Di sabato 15 aprile 2023) . Individuato e fermato il responsabile Dopo il tragico attentato all’ex premier Shinzo Abe, ritorna la paura in Giappone. Il primo ministro Fumio Kishida è rimasto coinvolto in un altro attentato. Il politico stava partecipando ad un comizio elettorale e mentre stava per prendere la parola, contro di lui è stato lanciato un tubo, che poco dopo è esploso. Fortunatamente per il primo ministro non ci sono state conseguenze, rimanendo illeso. Subito è stato messo in sicurezza dagli uomini della scorta, mentre la folla veniva dispersa. In un video mostrato alle tv, si vede la folla disperdersi e tra essa sarebbe stato individuato il responsabile dell’attentato, che poco dopo è stato ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 aprile 2023) . Individuato e fermato il responsabile Dopo il tragicoall’ex premier Shinzo Abe, ritorna la paura in. Ilè rimasto coinvolto in un altro. Il politico stava partecipando ad unelettorale e mentre stava per prendere la parola,di lui è stato lanciato un tubo, che poco dopo è esploso. Fortunatamente per ilnon ci sono state conseguenze, rimanendo illeso. Subito è stato messo in sicurezza dagli uomini della scorta, mentre la folla veniva dispersa. In un video mostrato alle tv, si vede la folla disperdersi e tra essa sarebbe stato individuato il responsabile dell’, che poco dopo è stato ...

