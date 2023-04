Giappone, attentato al primo ministro Kishida. Arrestato un 24enne – Il video (Di sabato 15 aprile 2023) È un 24enne il presunto autore dell’esplosione causata a Wakayama, in Giappone, durante un comizio elettorale del premier Kishida. Stando a quanto riferisce l’agenzia Ansa, il giovane – che vivrebbe nella città di Kawanishi, nella prefettura di Hyogo – sarebbe stato bloccato poco dopo l’attentato dalle forze di sicurezza che avrebbero trovato due oggetti cilindrici, uno dei quali è esploso, l’altro invece è stato posto sotto sequestro dalle autorità. Il primo ministro Giapponese Fumio Kishida è stato evacuato durante un discorso in pubblico nella città di Wakayama dopo che è stata udita un’esplosione, ma è rimasto illeso nell’incidente. Diversi media locali, tra cui l’agenzia di stampa Kyodo, riferiscono che contro il capo del governo di Tokyo sarebbe ... Leggi su open.online (Di sabato 15 aprile 2023) È unil presunto autore dell’esplosione causata a Wakayama, in, durante un comizio elettorale del premier. Stando a quanto riferisce l’agenzia Ansa, il giovane – che vivrebbe nella città di Kawanishi, nella prefettura di Hyogo – sarebbe stato bloccato poco dopo l’dalle forze di sicurezza che avrebbero trovato due oggetti cilindrici, uno dei quali è esploso, l’altro invece è stato posto sotto sequestro dalle autorità. Ilse Fumioè stato evacuato durante un discorso in pubblico nella città di Wakayama dopo che è stata udita un’esplosione, ma è rimasto illeso nell’incidente. Diversi media locali, tra cui l’agenzia di stampa Kyodo, riferiscono che contro il capo del governo di Tokyo sarebbe ...

