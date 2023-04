Giappone: attentato a premier Kishida, arrestato un 24enne (Di sabato 15 aprile 2023) È un 24enne il presunto autore dell'esplosione causata a Wakayama, una città nel sud - ovest del Giappone, durante un comizio elettorale del premier Fumio Kishida. L'uomo, arrestato dalla polizia, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) È unil presunto autore dell'esplosione causata a Wakayama, una città nel sud - ovest del, durante un comizio elettorale delFumio. L'uomo,dalla polizia, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Giappone, attentato contro il primo ministro Kishida: lui è in salvo. Fermato un uomo - repubblica : Giappone, attentato durante il comizio del primo ministro Kishida: lui è in salvo. Fermato un uomo - Corriere : Giappone, attentato contro Kishida, il Primo Ministro in salvo. Fermato un uomo - veratto_A : RT @CesareSacchetti: Attentato esplosivo contro il premier giapponese Fumio Kishida. Il fatto arriva a distanza di poco tempo dalla decisio… - Ettore_Cal : RT @CesareSacchetti: Attentato esplosivo contro il premier giapponese Fumio Kishida. Il fatto arriva a distanza di poco tempo dalla decisio… -