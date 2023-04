Gianluca Di Marzio: FeralpiSalò, è promozione in B: decisivo il gol di Butic | VIDEO … (Di sabato 15 aprile 2023) Gianluca Di Marzio ha appena twittato una potenziale bomba delle sue che ci limitiamo a riportare integralmente alla vostra attenzione: FeralpiSalò, è promozione in B: decisivo il gol di Butic VIDEO https://t.co/ElWxsKRWF6 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 8, 2023 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Di Marzio ha attualmente raccolto 1 retweet e 30 “cuoricini”. A breve altri aggiornamenti? Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Gianluca Di Marzio: FeralpiSalò, è promozione in B: decisivo il gol di Butic VIDEO … ... Leggi su justcalcio (Di sabato 15 aprile 2023)Diha appena twittato una potenziale bomba delle sue che ci limitiamo a riportare integralmente alla vostra attenzione:, èin B:il gol dihttps://t.co/ElWxsKRWF6 —Di(@Di) April 8, 2023 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Diha attualmente raccolto 1 retweet e 30 “cuoricini”. A breve altri aggiornamenti? Source byDiL'articoloDi, èin B:il gol di… ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ICDb_tv : Inter Milan vs Monza is on Sky Sport Calcio / HD. Coverage presented by Alessandro Bonan. Gianluca Di Marzio is pro… - serieB123 : Inter, Ausilio a Barcellona incontro con Alemany: da Kessié a Brozovic, gli intrecci di mercato… - Alexzanotto05 : ???? Szczesny è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico: dolore nella zona del torace. #??… - AverageJoe_17 : RT @SempreIntercom: Gianluca Di Marzio: “Extending Alessandro Bastoni’s Contract A Must For Inter Milan” - nonsononerd : ??Gianluca Di Marzio: 'La #Roma è la squadra più vicina all'ingaggio di Houssem #Aouar e c'è la volontà di chiudere… -