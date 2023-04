Giacomo Giorgio dopo Mare Fuori svela il suo prossimo personaggio | completamente diverso

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 15 aprile 2023), ilche non ti aspetti che interpreti l’attore che ha dato al volto Ciro Ricci inNonostante il suosia morto nella prima seria, Ciro Ricci continua ad essere uno dei volti più amati della serie di successo Rai:. Il successo di, legato aldi questa serie, deve essere sicuramente collegato al fatto che, proprio mentre sta per morire, mostra tutta la sua fragilità tra le braccia del comandante Massimiliano. Una morte che non solo i personaggi della serie, ma anche telespettatore hanno fatto fatica a superare. Ciro è uno tra i primi personaggi principali a perdere la vita nella serie...