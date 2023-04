Gf Vip | Sophie Codegoni raggiunge il milione di followers su Instagram | la piccata reazione di Soleil Sorge

Leggi su isaechia

(Di sabato 15 aprile 2023) Terminata la sesta edizione del Grande Fratello Vip, le ex gieffinesembravano aver instaurato una bella amicizia. Sebbene il loro rapporto fosse iniziato nel peggiore dei modi, all’interno della Casa di Cinecittà le due influencer avevano legato tanto. Al punto di presentarsi a Verissimo, una volta conclusa l’esperienza televisiva, mano nella mano. Tuttavia, con il passare del tempo, qualcosa ha compromesso l’amicizia tra le due. Solo pochi giorni fa, la futura moglie di Alessandro Basciano, in attesa della sua primogenita Celine, ha annunciato il lancio di una sua linea di costumi. Alla notizia, laaveva reagito accusando ladi averla imitata, dato che anche l’italo-americana aveva firmato una linea di costumi per Island Coco. Nel ...