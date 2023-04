GF Vip 7, Nikita Pelizon rivela cosa farà dei 100mila euro vinti (Di sabato 15 aprile 2023) Nikita Pelizon ha rilasciato un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato della sua esperienza nel Grande Fratello Vip 7 e dei suoi piani per il montepremi di 100mila euro, di cui 50mila euro saranno devoluti in beneficenza per un’associazione ambientale. Pelizon ha dichiarato di essere stata se stessa nella casa, ma che non tutti gli altri concorrenti l’hanno accettata così com’è. Tuttavia, ha sottolineato il supporto che ha ricevuto da Alfonso Signorini, che l’ha aiutata a vedere il lato positivo delle cose quando si sentiva persa. Nikita ha anche menzionato che investirà la restante parte del montepremi in progetti personali, anche se non ha ancora deciso in cosa esattamente. Nikita Pelizon parla dopo il ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 15 aprile 2023)ha rilasciato un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato della sua esperienza nel Grande Fratello Vip 7 e dei suoi piani per il montepremi di, di cui 50milasaranno devoluti in beneficenza per un’associazione ambientale.ha dichiarato di essere stata se stessa nella casa, ma che non tutti gli altri concorrenti l’hanno accettata così com’è. Tuttavia, ha sottolineato il supporto che ha ricevuto da Alfonso Signorini, che l’ha aiutata a vedere il lato positivo delle cose quando si sentiva persa.ha anche menzionato che investirà la restante parte del montepremi in progetti personali, anche se non ha ancora deciso inesattamente.parla dopo il ...

