Gerry Scotti | la triste notizia arriva in diretta tv | “Non ce l’ha fatta”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 15 aprile 2023), in occasione di un’intervista a Verissimo, racconta come il Covid gli abbia fatto capire il significato della vita: lei purtroppo “non ce”, Toffanin scoppia in lacrime. Corre l’anno 2020 esi presenta nello studio di Verissimo in occasione della guarigione dal Covid-19. Quel periodo è stato terribile per tutti che, tra paura e restrizioni, hanno dovuto affrontrare il momento più buio di questo decennio. Come tutti sappiamo, ad oggi il Covid sembra un ricordo annebbiato, ma è difficile dimenticare come questo momento storico ha messo a dura prova sia la medicina che la vita delle persone.infatti, davanti a Silvia toffanin, racconta come ha vissuto il momento in cui ha contratto il virus, proprio nel pieno della pandemia. «Dopo ...