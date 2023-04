Germania | stop alle ultime tre centrali nucleari

(Di sabato 15 aprile 2023) (Adnkronos) –trein funzione inoggi. Dopo più di 60 anni, termina l’impiego del nucleare civile nel Paese dove nel novembre del 1960 era stato inaugurato il primo reattore commerciale a Kahl, in Baviera. Due degli impianti avrebbero dovuto essere chiusi alla fine dello scorso anno, ma a causa della crisi dell’energia dovuta ai provvedimenti previsti per limitare l’export di gas e petrolio dalla Russia, il governo aveva deciso di estenderne il funzionamento per tutto l’inverno. A partire da oggi, l’attività dei reattori sarà gradualmente ridotta fino a che potranno essere tolti dalla rete e quindi chiusi completamente. Contro la chiusura la Cdu e il Partito Liberal democratico. L'articolo proviene da Italia Sera.

Mentre l'Italia pensa a riaccendere i reattori, in Germania l'impegno sarà mantenuto: entro sabato Berlino chiuderà i suoi ultimi tre reattori nucleari. La Germania sta per dire addio all'atomo: questo sabato, 15 aprile, chiuderanno gli ultimi tre impianti nucleari rimasti in attività nel Paese (Isar 2, Neckarwestheim, Emsland). Sono circa 4 GW che verranno tolti dalla rete.