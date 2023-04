Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spartaco67_ : RT @artedipulire: Svolta storica in Germania: da domani stop al nucleare - fisco24_info : Germania, stop alle ultime tre centrali nucleari: (Adnkronos) - Dopo più di 60 anni, termina l'impiego del nucleare… - ledicoladelsud : Germania, stop alle ultime tre centrali nucleari - FrancoScarsell2 : Finisce un'epoca.Tra poche ore la Germania spegnerà gli ultimi 3 reattori nucleari, ma un gruppo di scienziati chie… - framontesanto84 : RT @artedipulire: Svolta storica in Germania: da domani stop al nucleare -

Berlino, 15 apr. -alle ultime tre centrali nucleari in funzione inoggi. Dopo più di 60 anni, termina l'impiego del nucleare civile nel Paese dove nel novembre del 1960 era stato inaugurato il primo ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Le manovre cinesi per influenzare il voto e prendersi Taiwan Svolta storica in: da domanial nucleare In, l'uso personale di cannabis ...Guerra Russia Ucraina, lafa appello alla Cina per chiedere loal conflitto Nel frattempo, continua il corteggiamento alla Cina da parte dei Paesi europei. Stavolta si sono incontrati ...

Germania, stop alle ultime tre centrali nucleari Adnkronos

(Adnkronos) - Stop alle ultime tre centrali nucleari in funzione in Germania oggi. Dopo più di 60 anni, termina l'impiego del nucleare civile nel Paese dove nel novembre del 1960 era stato inaugurato ...Elon Musk ha creato, circa un mese fa, una società chiamata X.AI Corporation che - come intuibile dal nome - si concentrerà nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale. In molti la vedono ...