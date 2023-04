Genova | spari dopo la lite per l’apprezzamento a una ragazza | fermato un 59enne È accusato di tentato omicidio

(Di sabato 15 aprile 2023) È statooggi a Rivarolo, in provincia di Torino, ilitaliano che la scorsa notte aha sparato a un 32enne, albanese,unascoppiata, a quanto sembra, per un apprezzamento a una. I carabinieri l’hannoe hanno ritrovato la sua auto a poca distanza nel comune del Canavese. Il, che forse progettava di darsi a seguire alla fuga in treno, dovrà ora rispondere di. Oltre al mezzo con cui l’uomo si era allontanatoil ferimento, gli investigatori hanno sequestrato l’arma – una Beretta calibro 9×21 – regolarmente detenuta. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile, la sparatoria è avvenuta davanti a un bar ...

È stato fermato oggi a Rivarolo, in provincia di Torino, il 59enne italiano che la scorsa notte aha sparato a un 32enne, albanese, dopo una lite scoppiata, a quanto sembra, per un apprezzamento a una ragazza. I carabinieri l'hanno fermato e hanno ritrovato la sua auto a poca distanza nel ...Un uomo di 24 anni, albanese, è stato ferito la scorsa notte a colpi di pistola in via Pastorino, nel quartiere Bolzaneto, a. L'uomo è stato soccorso dal 118, intervenuto con l'automedica, ed è stato trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all'ospedale Villa Scassi. Nella sparatoria è rimasto ferito a ...Scena da far west all'alba a Certosa. Due uomini hanno rapinato la macelleria Dalf in via Rossini e per scappare hanno sparato diversi colpi di pistola in aria. Sulla vicenda indaga la squadra mobile ...

Genova, spari a Bolzaneto dopo una lite: un ferito. Fermato l’aggressore. È accusato di tentato omicidio Il Secolo XIX

GENOVA - "Albanesi di m...". Sarebbe questa frase indirizzata da una donna visibilmente ubriaca a un ventenne albanese a scatenare la lite davanti a un bar karaoke di Bolzaneto poi sfociata in un'aggr ...