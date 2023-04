Genoa-Perugia sabato 15 aprile 2023 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | diretta TV | convocati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tabellamercatob : 14^ ritorno #SerieB Sette gare alle 14.00 Formazioni /3 #GenoaPerugia Due cambi #Genoa: Bani e Jagiello al posto… - Telenord : #GenoaPerugia, le formazioni ufficiali: #Criscito sostituisce Vogliacco - TifoGrifo : Genoa Perugia le formazioni ufficiali - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa - Perugia: le formazioni ufficiali delle due squadre - sportli26181512 : Genoa-Perugia, le formazioni ufficiali: Coda c'è, gioca Di Serio: Ecco le formazioni ufficiali di Genoa-Perugia (ca… -

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di(calcio d'inizio ore 14).: Martinez; Dragusin, Bani, Criscito; Frendrup, Badelj, Strootman, Jagiello, Sabelli; Gudmundsson, Coda.: Furlan; Sgarbi, Curado, Struna; ...Le formazioni ufficiali di, sfida valida per la 33esima giornata della Serie B 2022/2023 . I liguri sono secondi in classifica con 60 punti (17 vittorie, 10 pareggi, 5 sconfitte), mentre gli umbri sono ...Le scelte di Gilardino e Castori in cerca di punti pesanti Al Ferraris (ore 14) i Grifoni disi sfidano in cerca di punti per opposti obiettivi. Ildeve difendere il secondo posto, che vale la promozione diretta in A. Ildeve provare ad agganciare la quota ...

Gilardino manda in campo il 3-5-2 con Criscito in difesa e Jagiello e Frendrup a centrocampo. In avanti Coda-Gudmundsson. Castori risponde con un 3-5-1-1 ...Serie B 2022/2023, 33a giornata. Le ultime notizie sulla partita Genoa-Perugia: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.