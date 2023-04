Genoa | i convocati per il Perugia | la scelta su Basi e Sturaro

(Di sabato 15 aprile 2023)per il: ladi Alberto Gilardino per Bani e. La lista completa ed ufficiale Oggi alle 14 ilscenderà in campo per la gara casalinga contro il. Torna a disposizione di Alberto Gilardino, Mattia Bani, mentre è sempre assente Stefano. Di seguito la lista completa. Portieri: Agostino, Martinez, Semper.Difensori: Bani, Criscito, Dragusin, Hefti, Matturro, Sabelli.Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Ilsanker, Jagiello, Lipani, Strootman, Toure.Attaccanti: Aramu, Coda, Ekuban, Gudmundsson, Puscas, Salcedo, Yalcin. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pianetagenoa : Genoa, i 23 convocati: tornano Bani e Touré - - buoncalcio : #GenoaPerugia, i 23 convocati di mister Gilardino - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa, i convocati per la gara di quest'oggi contro il Perugia - charliemchouse : Genoa, i convocati per la gara di quest'oggi contro il Perugia - tabellamercatob : 14^ ritorno #SerieB Oggi otto gare A seguire convocati e ultimi undici schierati /3 Alle 14.00 #GenoaPerugia #Genoa… -

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Sono 23 i giocatorida Alberto Gilardino per la gara delle ore 14 contro il Perugia al Ferraris. Tornano Bani, che giocherà con una maschera protettiva, e Tourè.Il portiere (classe 2006) Nicholas Scardigno f arà infatti parte dei 22 giovani talenti... Fabio Barabino) Campionato Fase Interregionale, 8.a giornata: Sampdoria -(sabato ore 17.00, ...... grazie alla ventesima vittoria stagionale, hanno allungato in testa alla Serie B a +6 dal... A disposizione: Reti: Idel Cagliari Portieri: Radunovic, Aresti, Ciocci Difensori: ...

Genoa, i 23 convocati: tornano Bani e Touré - PianetaGenoa1893 Pianetagenoa1893.net

Oggi alle 14 il Genoa scenderà in campo per la gara casalinga contro il ... Attaccanti: Aramu, Coda, Ekuban, Gudmundsson, Puscas, Salcedo, Yalcin. Convocati Napoli per il prossimo match di Serie A ...Genoa, i 23 convocati: tornano Bani e Touré. L'elenco completo dei giocatori per la gara delle ore 14 col Perugia ...