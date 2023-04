Gazzetta – Inter | Ausilio a Barcellona con l’agente di De Zerbi

(Di sabato 15 aprile 2023) 2023-04-14 14:49:32 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: Il direttore sportivo dell’è stato protagonista di un trasferta nella Ciutat e Esportiva e si è confrontato con Alemany e il procuratore Crnjar Qualcosa si muove. Non può essere altrimenti se il direttore sportivo di una squadra italiana, l’, fa visita a un club straniero a inizio primavera, mentre la stagione calcistica vive i giorni più delicati dell’anno. Pieroè stato ieri aper alcuni incontri e tra gli uomini che ha incrociato in Spagna ci sono anche il ds dei blaugrana, Mateu Alemany, e il procuratore Eduardo Crnjar.— Il giocatore principale che quest’ultimo ha nella scuderia è il difensore dei catalani Ronald Araujo, che però è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Inter, #Ausilio a Barcellona: incontro con il ds dei blaugrana e l'agente di De Zerbi - Gazzetta_it : #Inter, dalla prossima stagione cambia il preparatore dei portieri: scelto Spinelli per il futuro - Gazzetta_it : Inter, nello staff del futuro arriva un fedelissimo di Conte - GianFVirardi : RT @InterHubOff: ?? Inter-Monza, probabili formazioni. @Gazzetta_it INTER - Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic… - 10Innamorato : RT @RiccardoDanna1: #Inter, affari con il #Barça: torna di moda lo scambio #Brozovic-#Kessie. ?? Per la difesa piacciono #Umtiti e #MarcosA… -

All', infatti, ci è andato solo il tecnico a prendersi lo scudetto da valoroso condottiero: Spinelli ha invece ritrovato Donnarumma al Paris Saint - Germain per quattro stagioni.I padroni di casa chiudono la pratica già nella prima frazione di gioco col parziale di 4 - 0: protagonista assoluto l'ex capitano dell'Mauro Icardi, autore di una tripletta già nei primi 45 ......dei cori contro il giocatore dell', aiutando così le autorità, e per questo motivo considera la squalifica immotivata e altresì dannosa per il club bianconero. Come scrive la: ' ...

Inter, Ausilio a Barcellona: incontro con il ds dei blaugrana e l'agente di De Zerbi La Gazzetta dello Sport

La sfida di domani tra Inter e Monza vedrà un duello al suo interno tra due giocatori cresciuti nel vivaio del club nerazzurro e che saranno protagonisti sulle sponde opposte: da un ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...