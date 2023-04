Galaxy S23 Ultra | aggiornamento risolve problemi alla fotocamera

(Di sabato 15 aprile 2023) Samsung ha in serbo unper iS23cherà le ultime problematichedel top di gamma sudcoreano. La serie rilasciata a febbraio ha ricevuto diversi update che hanno risolto diverse problematiche tra le quali molte riguardanti vari aspetti della. Con l’di aprile saranno risolte le ultime problematiche come rivela il noto leaker Ice Universe, sempre ben informato su ciò che riguarda la società di Seul.S23hadi connessione con il WiFi Update di aprilediS23La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... David_c05 : Amazon: tantissime offerte nel weekend: sconti super su Xiaomi 13 e Samsung Galaxy S23 Ultra, ma anche aspirapolver… - gigibeltrame : Amazon: tantissime offerte nel weekend: sconti super su Xiaomi 13 e Samsung Galaxy S23 Ultra, ma anche aspirapolver… - gigibeltrame : Amazon: tantissime offerte nel weekend: sconti super su Xiaomi 13 e Samsung Galaxy S23 Ultra, ma anche aspirapolver… - giannifioreGF : #GalaxyS23Ultra, aggiornamento risolve problemi alla fotocamera - OfferteToste : ?? #Samsung Galaxy S23 Ultra, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display 6.8'' Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 20… -

... FHD+ 120Hz AMOLED 6.36", Snapdragon 8 gen 2, Leica main camera, 67W turbo charging, 4500mAh, White (IT + 2 anni garanzia) 839.50 769.59 Compra ora - 32% SamsungUltra, Caricatore ...Ed è quello che sta accadendo in queste ore su Amazon per ilUltra , smartphone premium di Samsung che troviamo al prezzo più basso di sempre con uno sconto che sfiora i 400 . Si tratta ...Strepitosa e clamorosa occasione su Amazon per acquistare SamsungUltra al suo prezzo migliore di sempre: sconto senza ...

Gamma Galaxy S23, aggiornamento per le foto non perfette in arrivo HDblog

Più di un addetto ai lavori, infatti, in queste settimane ha parlato di scarsa innovazione coi recenti Samsung Galaxy S23. Samsung finora è rimasta lontana dagli schermi a 144Hz. Se questo rapporto è ...Il Galaxy S23 Ultra è in offerta al prezzo più basso di sempre e acquistandolo oggi risparmi quasi 400€ sul prezzo di listino.