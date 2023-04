‘Futuro per Monesarchio’, Annalisa Clemente candidata a sindaco: la lista (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“La politica è calarsi tra la gente, ascoltarla, raccoglierne le esigenze e farsene interprete: mettendoci la faccia anche laddove è difficile, consapevoli che spesso lo è. E’ stato infatti difficile, perché artatamente difficile è stato reso il clima politico, creare una lista laddove il disegno era invece quello di una partita senza avversari. Ho deciso di scendere in campo e di affrontare a testa alta e con dignità questa campagna elettorale, ascoltando amici e cittadini che mi hanno chiesto di essere rappresentati come persone, non come numeri o meri pezzetti di una presunta e presuntuosa totalità. Coraggiosamente mi candido a sindaco: da donna, da madre, da lavoratrice, da cittadina non portatrice di interessi, per un progetto di città che sia a misura di uomo”. Così in una nota il candidato sindaco al ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“La politica è calarsi tra la gente, ascoltarla, raccoglierne le esigenze e farsene interprete: mettendoci la faccia anche laddove è difficile, consapevoli che spesso lo è. E’ stato infatti difficile, perché artatamente difficile è stato reso il clima politico, creare unaladdove il disegno era invece quello di una partita senza avversari. Ho deciso di scendere in campo e di affrontare a testa alta e con dignità questa campagna elettorale, ascoltando amici e cittadini che mi hanno chiesto di essere rappresentati come persone, non come numeri o meri pezzetti di una presunta e presuntuosa totalità. Coraggiosamente mi candido a: da donna, da madre, da lavoratrice, da cittadina non portatrice di interessi, per un progetto di città che sia a misura di uomo”. Così in una nota il candidatoal ...

