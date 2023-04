Furia-Milan, "furto" a Bologna? Rigore negato, spunta un'immagine clamorosa | Guarda (Di sabato 15 aprile 2023) Nell'ultimo mese e mezzo il Milan ha vinto solo due volte, entrambe contro il Napoli. Al momento tutte le attenzioni sono focalizzate sulla sfida di ritorno dei quarti di Champions League, ma è evidente che i rossoneri hanno un problema in campionato, dove a suon di pareggi e sconfitte stanno seriamente rischiando di perdere il quarto posto, fondamentale sia a livello sportivo che economico. A Bologna Stefano Pioli ha varato il turnover completo, lasciando soltanto Maignan degli undici titolari di mercoledì contro il Napoli. La partita si è subito messa male, con i rossoblù che sono passati in vantaggio con Sansone dopo pochi secondi. Al 6' il Milan ha però recriminato per un Rigore solare non ravvisato dall'arbitro Massa e neanche dal Var: Rebic protegge il pallone in area con il destro, Soumaro sbaglia il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Nell'ultimo mese e mezzo ilha vinto solo due volte, entrambe contro il Napoli. Al momento tutte le attenzioni sono focalizzate sulla sfida di ritorno dei quarti di Champions League, ma è evidente che i rossoneri hanno un problema in campionato, dove a suon di pareggi e sconfitte stanno seriamente rischiando di perdere il quarto posto, fondamentale sia a livello sportivo che economico. AStefano Pioli ha varato il turnover completo, lasciando soltanto Maignan degli undici titolari di mercoledì contro il Napoli. La partita si è subito messa male, con i rossoblù che sono passati in vantaggio con Sansone dopo pochi secondi. Al 6' ilha però recriminato per unsolare non ravvisato dall'arbitro Massa e neanche dal Var: Rebic protegge il pallone in area con il destro, Soumaro sbaglia il ...

