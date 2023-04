Fuga di gas | esplode casa a Montecarlo | donna viva sotto le macerie | un uomo disperso | quattro feriti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : #Belluno, #esplosione nella notte in un appartamento a Feltre, causa probabile una fuga di gas: soccorso dai… - vigilidelfuoco : ?? #Lucca, esplosione con successivo crollo di un’abitazione di campagna a Montecarlo, causa una probabile fuga di g… - infoitinterno : Lucca, esplode casa di campagna a causa di una fuga di gas: cinque feriti - cristinapasque : RT @fattoquotidiano: Lucca, esplode casa di campagna a causa di una fuga di gas: quattro feriti. In due sotto le macerie - PressReview99 : Esplosione per fuga di gas e casa crollata a Montecarlo di Lucca: 4 feriti, ci sono persone sotto le macerie… -

Secondo i vigili del fuoco la causa dell'esplosione è collegata "a una probabiledi" da una bombola.... più precisamente, a Montecarlo , attorno alle ore 11,30 di sabato 15 aprile è crollata un'abitazione di campagna , in seguito a un' esplosione probabilmente dovuta a unadi. Dove si è ...A Montecarlo (Lucca), in via Traversa Marginone, è crollata questa mattina, intorno alle 11.30, un'abitazione di campagna, probabilmente per un'esplosione dovuta a unadi. Sono cinque al momento i feriti. Tra loro una donna e i suoi due figli di 9 e 12 anni che hanno riportato solo contusioni o escoriazioni: è probabile che si trovassero all'esterno della ...

Esplosione con successivo crollo di un’abitazione di campagna a Montecarlo (Lucca), a causa di una probabile fuga di gas. E’ accaduto questa mattina, intorno alle 11.30, in via Traversa Marginone. Sul ...Fuga di gas, esplode casa a Montecarlo: una donna viva è stata individuata sotto le macerie e si sta scavando per raggiungerla. Un uomo risulta disperso, quattro i feriti. Da ...