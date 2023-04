(Di sabato 15 aprile 2023) Dopo l’1-1 del primo tempo (vedi report),finisce 1-2. Nel secondo tempo Jacopotrova il gol vittoria. SECONDO TEMPO – Dopo soli 3 minuti Pio Esposito riesce concludere di testa sul cross di Pelamatti ma senza dare potenza al pallone. Al 51? è ancora Esposito sul bell’assist di Curatolo, questa volta il suo destro va poco a lato del palo. Al 56? l‘passa in vantaggio grazie ache controlla e tira col destro battendo Di Chiara. Al terzo tentativo della gara,trova il 2-1. Al 60? Botis raccoglie un pallone con le mani fuori dall’area euna punizione al limite al. Se ne occupa Errico che mette solo potenza e non precisione. Dopo 4 minuti Botis commette lo stesso errore, concedendo un altro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteoorizzi : Prima #Curatolo, poi #Martini. L'Inter Primavera recupera il Frosinone e vince 2-1. Tre punti fondamentali per il s… - FcInterNewsit : Primavera, l'Inter torna alla vittoria dopo quasi due mesi: Frosinone ribaltato, Curatolo e Martini firmano la rimo… - internewsit : Frosinone-Inter Primavera 1-2, Martini regala a Chivu i 3 punti - - BE_INTER : RT @smgii1908: Sarà divertente vedere Sarri impazzire l'anno prossimo per gli orari del campionato causa Champions League al punto da schie… - tashunkawitko65 : @BarbaraBorelli2 @OfficialASRoma Io ho iniziato con Frosinone- Inter Primavera! Ahahahahah Comunque tutte e due le… -

LIVE PRIMAVERA - Frosinone-Inter 1-2, Botis ne combina un'altra: punizione dal limite regalata ai... Fcinternews.it

85' - Proteste troppo plateali di Peres: l'arbitro lo ammonisce. 84' - BOTIS SI SUPERA! Grande riflesso del portiere greco, che dice no al tiro velenoso di ...65' - Deja-vu Botis: altro tocco con i guantoni fuori dalla sua area. Punizione e questa volta giallo per il portiere greco. 64' - Pelamatti non riesce a tenere in campo il ...