Frosinone-Inter Primavera 1-2 | il tabellino della 27ª giornata

(Di sabato 15 aprile 2023) Ilventisettesimadi Campionatodove si sono affrontate, match finito 1-1 (vedi report). TRE PUNTI – L’ritrova i 3 punti. In svantaggio dopo solo 11 minuti per un gol su corner, i nerazzurri riescono a reagire. Al 45? arriva il rigore di cui si occupa Curatolo che non sbaglia. Nel secondo tempo, al 56? Martini riesce a concludere e a battere Di Chiara, completando la rimonta. Sofferenza nel finale con Botis che regala brividi a Chivu, ma che alla fine salva il risultato.– IL(3-5-2): 22 Di Chiara; 4 Bruno (11 Condello al 66?), 6 Kamensek, 10 Cangianiello, ...

85' - Proteste troppo plateali di Peres: l'arbitro lo ammonisce. 84' - BOTIS SI SUPERA! Grande riflesso del portiere greco, che dice no al tiro velenoso di ...65' - Deja-vu Botis: altro tocco con i guantoni fuori dalla sua area. Punizione e questa volta giallo per il portiere greco. 64' - Pelamatti non riesce a tenere in campo il ...