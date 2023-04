Frosinone-Inter Primavera 1-1 al 45? | Curatolo la pareggia

(Di sabato 15 aprile 2023) Finisce 1-1 il primo tempo tra. Brutto inizio dei nerazzurri che poi faticano a reagire mano grazie ad un rigore. PRIMO TEMPO – Cristian Chivu sorprende con diversi cambi pe la sfida contro il. Bastano 11 minuti alla formazione di casa per trovare il gol. Su calcio d’angolo arriva lo stacco di Maura prima di tutti che regala l’1-0 ai ciociari. Le palle alte saranno sicuramente un elemento di questa gara considerando la pioggia che sta rendendo il campo quasi impraticabile. Al 14? Kassama evita il raddoppio opponendosi a una bella azione personale di Pozzi. Grandevento di Stabile al 28? che blocca nuovamente Pozzi, evitando anche il rigore come giustamente notato dall’arbitro. Al 31? arriva forse la prima occasione ...

LIVE PRIMAVERA - Frosinone-Inter 1-0, intervento al limite di Kassama: il nerazzurro a rischio espulsione Fcinternews.it

