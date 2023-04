Frosinone, Grosso: «Promozione? Un punto in più, una partita in meno» (Di sabato 15 aprile 2023) Le parole di Fabio Grosso dopo il pareggio del Frosinone nella sfida contro il Cagliari: «Dovevamo tirare fuori una bella prestazione e lo abbiamo fatto» Fabio Grosso ha parlato dopo il pareggio del Frosinone in casa del Cagliari per 0-0. Di seguito le sue parole. «Per fare risultato qua dovevamo tirare fuori una bella prestazione e lo abbiamo fatto. Venivano da delle partite importanti e nel finale abbiamo provato anche a trovare la vittoria. Non ci siamo riusciti ma siamo stati bravi a rimanere in gara e portare a casa un risultato positivo. Promozione? Un punto in più e una partita in meno. Dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati e guardare il presente. Nel primo tempo abbiamo affrontato un avversario che in casa parte forte. Siamo stati ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Le parole di Fabiodopo il pareggio delnella sfida contro il Cagliari: «Dovevamo tirare fuori una bella prestazione e lo abbiamo fatto» Fabioha parlato dopo il pareggio delin casa del Cagliari per 0-0. Di seguito le sue parole. «Per fare risultato qua dovevamo tirare fuori una bella prestazione e lo abbiamo fatto. Venivano da delle partite importanti e nel finale abbiamo provato anche a trovare la vittoria. Non ci siamo riusciti ma siamo stati bravi a rimanere in gara e portare a casa un risultato positivo.? Unin più e unain. Dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati e guardare il presente. Nel primo tempo abbiamo affrontato un avversario che in casa parte forte. Siamo stati ...

