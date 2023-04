Francia: violenze a Rennes, auto in fiamme e lacrimogeni (Di sabato 15 aprile 2023) Nuovi violenze nel capoluogo della Bretagna, a Rennes, alle manifestazioni di protesta contro la riforma delle pensioni. Nella città, dove ieri era stato dato alle fiamme il portone di un ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) Nuovinel capoluogo della Bretagna, a, alle manifestazioni di protesta contro la riforma delle pensioni. Nella città, dove ieri era stato dato alleil portone di un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : #Francia, donna uccisa dall’ex fidanzato, un immigrato algerino clandestino La donna aveva già denunciato l’uomo… - Pigi06156123 : RT @MediasetTgcom24: Francia, ancora violenze a Rennes: auto in fiamme e lacrimogeni #francia #riformapensioni #proteste #rennes #15aprile… - MediasetTgcom24 : Francia, ancora violenze a Rennes: auto in fiamme e lacrimogeni #francia #riformapensioni #proteste #rennes… - AleMacchiavelli : RT @IIaccount1: @Elena81353537 se penso ai coraggiosi latitanti #comunisti che rimangono in #Francia per paura di un pò di sole a scacchi (… - katyaFoletto : RT @Consparveneto: Un ulteriore passo avanti per la lotta contro le violenze e le molestie nel mondo del lavoro! La Francia ha ratificato l… -