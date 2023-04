Francia, ok alla riforma delle pensioni: che succede adesso (Di sabato 15 aprile 2023) La riforma delle pensioni in Francia è legge : il testo è stato pubblicato nella mattinata di sabato 15 aprile sul Journal officiel , l'equivalente francese della Gazzetta ufficiale italiana. riforma delle pensioni: in Francia sale l'età pensionabile. Il Consiglio Costituzionale francese si è espresso nella giornata di venerdì 14 aprile dichiarando che non ... Leggi su quifinanza (Di sabato 15 aprile 2023) Lainè legge : il testo è stato pubblicato nella mattinata di sabato 15 aprile sul Journal officiel , l'equivalente francese della Gazzetta ufficiale italiana.: insale l'età pensionabile. Il Consiglio Costituzionale francese si è espresso nella giornata di venerdì 14 aprile dichiarando che non ...

