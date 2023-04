Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Francia, nonostante le manifestazioni Macron promulga la riforma delle pensioni: è legge - bettadigiulio : RT @SkyTG24: Francia, nonostante le manifestazioni Macron promulga la riforma delle pensioni: è legge - MatttBBB : RT @SkyTG24: Francia, nonostante le manifestazioni Macron promulga la riforma delle pensioni: è legge - SPattuglia : RT @SkyTG24: Francia, nonostante le manifestazioni Macron promulga la riforma delle pensioni: è legge - GraziaMontefal2 : RT @SkyTG24: Francia, nonostante le manifestazioni Macron promulga la riforma delle pensioni: è legge -

Manifestazioni e scontri in tutta laAnche ieri, soprattutto in serata, sono state diverse le manifestazioni spontanee e i cortei improvvisati in, con non poche violenze a margine. A ..."La provincia di Imperia, estremo ponente ligure,l'offensiva giudiziaria dei processi 'Maglio 3' e 'La Svolta' del 2010 potrebbe ...di origine calabrese e radicata in Costa Azzurra ().... seppur indirettamente, trae Germania, che fanno in ultima istanza riferimento a due ... infatti, che le parole più dure verso la Cina, negli ultimi giorni, siano venute da lei,sia ...

Francia, nonostante le manifestazioni Macron promulga la riforma delle pensioni: è legge Sky Tg24

Dopo l'approvazione del Consiglio costituzionale, il presidente Emmanuel Macron firma la nuova legge tra le proteste che non si placano ...È notizia di pochi minuti fa: la Corte Costituzionale Francese ha approvato la riforma delle pensioni di Macron il quale la promulgherà entro 48 ore. Sono ormai intere settimane che il popolo Francese ...