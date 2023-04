Francia: Macron promulga la riforma delle pensioni, è legge (Di sabato 15 aprile 2023) Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha promulgato la legge sulla riforma delle pensioni, compreso il rinvio dell'età pensionabile legale a 64 anni. E' riportato sulla Gazzetta ufficiale di oggi, dopo la convalida del testo ieri da parte del Consiglio costituzionale. I sindacati avevano chiesto "solennemente" a Macron di "non promulgare la legge". . 15 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) Il presidente della Repubblica francese Emmanuelhato lasulla, compreso il rinvio dell'età pensionabile legale a 64 anni. E' riportato sulla Gazzetta ufficiale di oggi, dopo la convalida del testo ieri da parte del Consiglio costituzionale. I sindacati avevano chiesto "solennemente" adi "nonre la". . 15 aprile 2023

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Macron ha promulgato la legge sulla riforma delle pensioni francese, compreso il rinvio dell'età pensionabile a 64… - Agenzia_Ansa : Cori, fumogeni, slogan di protesta contro Emmanuel Macron e contro il governo: la protesta si sta organizzando in t… - repubblica : Francia, ok della corte Costituzionale alla riforma delle pensioni. Proteste e fumogeni contro Macron [dalla nostra… - SorryNs : RT @dessere88fenice: ??Stasera sono scoppiate le proteste in tutta la Francia dopo la decisione della Corte Costituzionale di accettare la r… - Andrea00224796 : RT @DanyCavalera: TUTTA LA TIRANNIA DI MACRON Quello che sta facendo il 'democratico' @EmmanuelMacron è senza precedenti, dalla seconda gu… -