Francia: Macron promulga la riforma delle pensioni, è legge (Di sabato 15 aprile 2023) Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha promulgato la legge sulla riforma delle pensioni, compreso il rinvio dell'età pensionabile legale a 64 anni. E' riportato sulla Gazzetta ufficiale di oggi, dopo la convalida del testo ieri da parte del Consiglio costituzionale. I sindacati avevano chiesto "solennemente" a Macron di "non promulgare la legge".

