Francia | la riforma delle pensioni è legge

(Di sabato 15 aprile 2023) - E' il presidente Macron ad averla promulgata nella notte, non appena ricevuto il via libera dal Consiglio Costituzionale. I sindacati preparano la mobilitazione generale per i 1 maggio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Francia, via libera dei saggi alla riforma delle pensioni. Sì all'aumento dell'età a 64 anni. Respinta la richiesta… - Agenzia_Ansa : Macron ha promulgato la legge sulla riforma delle pensioni francese, compreso il rinvio dell'età pensionabile a 64… - ultimora_pol : ????? #Francia - Riforma delle Pensioni, la Corte costituzionale boccia la richiesta di referendum @ultimora_pol - giuseppebaggio : @madforfree @thewaterflea In Francia è in atto un modus operandi assai simile del Consei Constitutionnel (Vedi appr… - SirNeneBanBot14 : RT @LadyAfro17: 15 aprile 2023 Francia PARIGI BRUCIA Migliaia di persone scendono per le strade di Parigi, i bidoni della spazzatura ven… -

- E' il presidente Macron ad averla promulgata nella notte, non appena ricevuto il via libera dal Consiglio Costituzionale. I sindacati preparano la mobilitazione generale per i 1 maggioIl testo è stato pubblicato sul Journal officiel Parigi, 15 apr. Inè legge la contestatadelle pensioni, che porta l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Il testo è stato pubblicato questa mattina sul Journal officiel dopo il via libera del Consiglio ...Ieri i sindacati avevano chiesto a Macron di non firmare la. Stando a quanto precisato dai media francesi, in giornata sono previste azioni in diverse citta' del Paese per protestare contro ...

Francia, ok del Consiglio Costituzionale alla riforma delle pensioni: violenti scontri a Parigi TGCOM

Macron dopo che la riforma delle pensioni è diventata legge, parlerà alla Francia in un discorso in Tv, ma in piazza ci sono nuove proteste.Il Consiglio costituzionale francese ha convalidato gran parte della contestata riforma delle pensioni, compreso il rinvio dell’età pensionabile a 64 anni. I saggi hanno respinto la richiesta avanzata ...