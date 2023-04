Frammenti dal grigio sabato del Vigorito: lo striscione, il rigore non concesso e la speranza (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 5 minutiIl Benevento è tornato a muovere la classifica a oltre un mese di distanza dall’ultimo pareggio. Quello maturato con la Reggina è il dodicesimo segno ‘x’ stagionale dei giallorossi, che non vincono da ben nove gare. Per il reparto offensivo, sempre più ultimo tra le 20 di B, è arrivato il venticinquesimo centro, il primo su azione dal gol di Francesco Forte a Parma, nel giorno dell’Immacolata, una vita fa. I numeri, è intuibile, non vanno in soccorso di una Strega che in un pomeriggio caratterizzato dai soliti (pochi) alti e (tanti) bassi ha trovato il modo di rosicchiare comunque un punto sulla zona play out, ora distante quattro lunghezze. Per la salvezza serve un’impresa, e a guardare i risultati delle altre pretendenti c’è addirittura da rammaricarsi per aver sciupato la ghiotta occasione di accorciare ulteriormente e dunque rimettersi in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 5 minutiIl Benevento è tornato a muovere la classifica a oltre un mese di distanza dall’ultimo pareggio. Quello maturato con la Reggina è il dodicesimo segno ‘x’ stagionale dei giallorossi, che non vincono da ben nove gare. Per il reparto offensivo, sempre più ultimo tra le 20 di B, è arrivato il venticinquesimo centro, il primo su azione dal gol di Francesco Forte a Parma, nel giorno dell’Immacolata, una vita fa. I numeri, è intuibile, non vanno in soccorso di una Strega che in un pomeriggio caratterizzato dai soliti (pochi) alti e (tanti) bassi ha trovato il modo di rosicchiare comunque un punto sulla zona play out, ora distante quattro lunghezze. Per la salvezza serve un’impresa, e a guardare i risultati delle altre pretendenti c’è addirittura da rammaricarsi per aver sciupato la ghiotta occasione di accorciare ulteriormente e dunque rimettersi in ...

