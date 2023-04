FOTO – Situazione De Laurentiis capi ultras: il Tweet del presidente (Di sabato 15 aprile 2023) Situazione De Laurentiis capi ultras Napoli, dopo l'incontro il presidente ha scritto un Tweet L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 15 aprile 2023)DeNapoli, dopo l'incontro ilha scritto unL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ISchiavo : @BeatriceButi @andreavianel Scusi signora Beatrice, ma invece una situazione in cui un presidente, messo sotto scor… - LifeInEurope1 : @Virna25marzo Foto in posa per scherzare sulla situazione e sdrammatizzare. Poi ci sono anche i baci normali. Solo… - colgposting : @IlMici8 Ti assicuro che questa opinione non è assolutamente diffusa, la persona che ha postato quella foto sta ingigantendo la situazione - Virna25marzo : @Tragedi66 Ho visto foto di miei conoscenti che si sono sposati lo scorso anno e la situazione era questa. Ti lasc… - Frenkoz : @lorenzabo Era meglio prima..ok ripristinare la legalità ma era meglio investire sul rifacimento e allargamento dei… -